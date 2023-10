Niente da fare per il Brighton di Roberto De Zerbi, rivelazione di questa Premier League, con una formazione che gioca per confermarsi in Europa. L'attuale club dell'ex Fiorentina Igor è caduto questo pomeriggio in casa dei campioni del Manchester City, sfiorando comunque una clamorosa rimonta.

Andati sotto 2-0 nei primi venti minuti di gioco, Igor e compagni hanno accorciato le distanze con Ansu Fati nella ripresa, mancando però la rimonta nel finale, nonostante vari assedi all'area dei citizens. Partita più che positiva per l'ex Viola, ammonito solo nel secondo tempo per un intervento in ritardo su Rodri.