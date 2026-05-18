Di Gennaro: "Io investirei su un difensore forte. Mandragora? Sempre avuto dubbi, ma mi ha convinto. Su Fagioli la Juventus si mangia le mani"

L'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a Lady Radio della squadra viola dopo la vittoria in casa della Juventus, analizzando anche il possibile futuro della rosa viola.

Le parole di Di Gennaro

“La cosa più importante adesso è rimettere al centro le scelte dell'allenatore. Siamo nelle mani di Paratici, a cui è stato affidato un pacchetto di cinque anni e a me piace molto questa cosa. L'interesse delle altre per lui? Normale, è ovvio di vadano a cercare quelli bravi. A me Grosso piace per la panchina viola”.

Sulla prossima rosa

“De Gea per me è ancora un portiere affidabile. In difesa farei un grande investimento che possa migliorare tutto il reparto. Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri vanno bene, ma devono migliorare. Così come Ndour in mezzo. Mandragora? Ho sempre avuto dubbi, ma ora mi ha convinto. E poi fa gol. Fagioli? La Juventus si sta mangiando le mani, è il regista che aspettavamo a Firenze".