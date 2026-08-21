Un'idea forte sì della Fiorentina...ma per la panchina
Andrea Pinamonti
In cima a tutto c'è una domanda che deve trovare risposta: che fine farà Kean? Nel senso se resterà o meno alla Fiorentina.
Dalle sorti del centravanti dipendono poi altre mosse di mercato del club viola, come l'arrivo di un altro attaccante in questo ruolo.
Idea forte
La Nazione parla di Pinamonti del Sassuolo come idea forte. Ma sarebbe importante anche specificare qualcosa di ulteriore in merito.
Dietro a Pellegrino
L'attaccante neroverde potrebbe venire a completamento del reparto, mettendosi dietro a Pellegrino, appena prelevato dal Parma e ad una cifra impegnativa, superiore ai venti milioni di euro.
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