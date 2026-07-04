"Se il buongiorno si vede dal mattino non si può che essere ottimisti. De Gea lo tratterrei, Dodô deve lasciare Firenze"

Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha detto la sua sul momento della Fiorentina a pochi giorni dall'inizio ufficiale della nuova stagione.

“Se il buongiorno si vede dal mattino sono ottimista: l’inizio è buono, mi aspettavo proprio questo. Sarà un mercato completamente diverso dagli ultimi portati avanti da Pradè. Ci ha sorpreso moltissimo l’acquisto del brasiliano, finalmente un nome che noi non conoscevamo. Sono arrivati anche questi ragazzi del 2021, giocatori di grande prospettiva. Mi aspetto un’estate dal mercato pimpante, anche se sono convinto che sarà lunghissima e che ci vorrà tanta pazienza. E’ vero che la Fiorentina si dovrà rinnovare, con un allenatore che gioca in una maniera completamente diversa dagli ultimi anni, però ci sono ancora da piazzare alcuni giocatori che per il momento hanno poco mercato”.

“Koleosho è un pupillo di Baldini, Thorstvedt mi intriga”

Un commento anche sulle voci che portano a Koleosho e Thorstvedt: “Il giocatore dell’Under 21 mi piace molto. Gioca con Silvio Baldini, con il quale ho parlato spesso di lui, e mi ha detto grandi cosi di lui. Per quanto riguarda il giocatore del Sassuolo se dovesse arrivare sarei molto curioso di capire come verrà impiegato: in questo momento se Grosso ha veramente voglia di giocare con il 4-3-3 non capisco dove potrebbe essere inserito il norvegese, soprattutto al posto di chi. Ma se la Fiorentina intenderà far euno sforzo del genere un motivo ci sarà, ed è per questo che anche un suo possibile arrivo mi intrigherebbe molto”.

“Ecco cosa penso su De Gea”

Un commento anche sulla situazione di David De Gea: “Mi sembra di aver capito che in questo momento alla Fiorentina non c’è un solo giocatore incedibile, e che quindi sono tutti da ritenere incedibili. Mi sembra di aver capito anche che da parte del portiere non ci sia tutta questa voglia di lasciare Firenze. E’ anche vero che se dovesse arrivare un’offerta intrigante anche io ci penserei, in circolazione ci sono altrettanti portieri bravi che possono costare meno dello spagnolo. Lo confermerei ma se arrivasse un’offerta importante potrei anche cederlo. Credo comunque che Paratici abbia le idee molto chiare. E’ vero che il suo ingaggio è pesante ma il portiere è sempre in campo. Credo che un problema per il club siano quei giocatori dallo stipendio tra il milione e il milione e mezzo che torneranno a Firenze e da quello che ho capito non sono minimamente considerati all’interno del progetto”.

“Dodô deve lasciare Firenze e la Fiorentina”

Un commento anche sulla situazione di Dodô: “Ho sempre detto che il brasiliano è un giocatore bravo ma che non fa la differenza. Sembra che quando sia sul mercato tutto lo vogliano, ma per ora nessuno lo ha mai preso. Le squadre che gli girano intorno mi sembra che lo cerchino perche sono interessate ad una riserva. Io lo venderei al primo offerente, allo stesso tempo non credo che ad un anno alla fine del contratto si possano chiedere grandi cifre”.