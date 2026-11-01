Calamai: "Cos'altro deve fare Palladino per avere la considerazione che merita? A Firenze fu spinto a dimettersi da Pradè"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato del lavoro dell'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, attualmente al Bologna, con i felsinei in netta ripresa dopo un inizio di stagione difficile.

Palladino e la Fiorentina

“Palladino merita più attenzioni. E' strano il percorso di questo allenatore. Con la Fiorentina ha chiuso al sesto posto eppure l'allora direttore sportivo Pradè lo ha spinto a dimettersi. Per tornare in panchina ha dovuto aspettare non settimane ma mesi. Come se il calcio italiano non fosse convinto delle sue qualità”.

Sull'allenatore

“Quando è stato chiamato dai Percassi alla guida dell'Atalanta ha trovato una squadra in confusione, in crisi di identità. Palladino ha riacceso l'entusiasmo della Dea ottenendo risultati brillanti in Europa e portando la squadra bergamasca in Conference. Ma anche l'Atalanta a fine stagione ha preferito lasciarlo libero. Ancora un'estate da disoccupato. Ancora senza una panchina Strano, vero? Quando è arrivata la chiamata del Bologna ha risposta con grande entusiasmo anche se i rossoblù erano penultimi in classifica. Bene, Raffaele si è di nuovo rimboccato le maniche conquistando tredici punti sui diciotto in palio. Palladino ha spazzato via il ricordo del suo predecessore Tedesco e ha riportato il Bologna in zona Europa. Cos'altro dovrà dimostrare questo allenatore per avere la considerazione che merita? Bisogna aprire gli occhi sull'incompreso Palladino”.