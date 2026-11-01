header logo

Calamai: "Cos'altro deve fare Palladino per avere la considerazione che merita? A Firenze fu spinto a dimettersi da Pradè"

Redazione /
Commenti Condividi
Palladino Pradè
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato del lavoro dell'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, attualmente al Bologna, con i felsinei in netta ripresa dopo un inizio di stagione difficile.

Palladino e la Fiorentina

“Palladino merita più attenzioni. E' strano il percorso di questo allenatore. Con la Fiorentina ha chiuso al sesto posto eppure l'allora direttore sportivo Pradè lo ha spinto a dimettersi. Per tornare in panchina ha dovuto aspettare non settimane ma mesi. Come se il calcio italiano non fosse convinto delle sue qualità”. 

Sull'allenatore

“Quando è stato chiamato dai Percassi alla guida dell'Atalanta ha trovato una squadra in confusione, in crisi di identità. Palladino ha riacceso l'entusiasmo della Dea ottenendo risultati brillanti in Europa e portando la squadra bergamasca in Conference. Ma anche l'Atalanta a fine stagione ha preferito lasciarlo libero. Ancora un'estate da disoccupato. Ancora senza una panchina Strano, vero? Quando è arrivata la chiamata del Bologna ha risposta con grande entusiasmo anche se i rossoblù erano penultimi in classifica. Bene, Raffaele si è di nuovo rimboccato le maniche conquistando tredici punti sui diciotto in palio. Palladino ha spazzato via il ricordo del suo predecessore Tedesco e ha riportato il Bologna in zona Europa. Cos'altro dovrà dimostrare questo allenatore per avere la considerazione che merita? Bisogna aprire gli occhi sull'incompreso Palladino”.

Notizie correlate
💬 Commenti (3)