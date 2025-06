Marco Tripodi, corrispondente da Genova in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato del futuro di Gudmundsson, legato inevitabilmente anche alle scelte della Fiorentina, e di Frendrup, vecchio pallino della società viola. Queste le sue dichiarazioni.

“Gudmundsson, tutto dipende dalla Fiorentina: i viola devono ancora versare 17 milioni al Genoa per aggiudicarsi il cartellino dell'islandese, ma vorrebbe rivedere i piani stabiliti la scorsa estate e ottenere un prezzo di favore. Il Genoa al momento fa muro, anche perché sono convinti di poterlo cedere ad altre squadre, essendo molto seguito sia in Italia che all'estero, in particolare in Francia, quindi c'è la speranza di monetizzare il più possibile. Frendrup? Vuole restare al Genoa, si trova molto bene, almeno in questa stagione di mercato non credo che cambierà”