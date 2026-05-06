Un classico a senso unico: la Juventus affronterà la Fiorentina con ben altre motivazioni... e una rosa al completo

La Fiorentina ha bisogno di un punto per la salvezza matematica e la speranza è che possa arrivare domenica contro il Genoa, per porre fine una volta per tutte a questa agonia. Ad ogni modo, dopo la sfida con il Grifone per la squadra di Vanoli ci sarà l'impegno sul campo di una Juventus in corsa per la Champions League e che quindi arriverà all'appuntamento con ben altre motivazioni.

Juve al completo

Peraltro, Spalletti potrà contare sostanzialmente su tutta la rosa a disposizione. Come riporta TMW, la Juventus è tornata in campo dopo il deludente pareggio col Verona per preparare le prossime partite e, ad eccezione dei lungodegenti Milik e Cabal, tutti i calciatori sono regolarmente in grado di scendere in campo.