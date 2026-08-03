Comuzzo: "L'anno vissuto con la Fiorentina mi può aiutare ad affrontare le difficoltà. Voglio andare da solo a Superga per.."

Dopo il suo passaggio dalla Fiorentina al Torino, ieri è arrivato il giorno dell'esordio in maglia granata per Pietro Comuzzo, nell'amichevole giocata in Inghilterra in casa del Burnley.

“Convinto da subito”

Il centrale difensivo è stato intervistato da Tuttosport: “Sin dall'inizio ho sentito quanto la società mi volesse - ha detto - Non sono io quello che deve raccontare la storia del Torino: è una grande società, ha una grandissima storia quindi c'erano già le basi per convincermi. E convinto lo sono stato da subito”.

“Pronto ad affrontare le difficoltà”

Un'annata, l'ultima, vissuta in maniera difficile con la Fiorentina: “Mi può aiutare ad affrontare le difficoltà in maniera diversa, con più serenità e più tranquillità, dando il giusto peso alle cose”.

“Voglio andare da solo a Superga”

Comuzzo è incuriosito dalla storia del Toro: “I 5 scudetti di fila vinti, la tragedia di Superga. Sicuramente vorrei andare a Superga da solo per cercare di percepire quella storia e quella grandezza”.