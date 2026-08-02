Comuzzo sbarca a Torino e Abate lo getta subito nella mischia: il centrale viola vuole convincere Mancini

Il cambio maglia sarà un altro test di maturità per Pietro Comuzzo, da qualche giorno unitosi al Torino in prestito. Il difensore è parso subito in ottima condizione, tanto da convincere il tecnico Abate a gettarlo nella mischia da subito: nelle idee granata, sarà ovviamente uno dei titolari della difesa a tre, probabilmente già dall'amichevole di oggi pomeriggio contro il Burnley, secondo Tuttosport.

Dal viola al granata all'azzurro

Ma l'obiettivo di Comuzzo, secondo il quotidiano torinese, è di riallacciare un filo interrotto da qualche mese, causa anche le brutte prestazioni offerte a Firenze l'anno scorso, con la Nazionale. Il nuovo (vecchio) corso Mancini potrebbe includere anche il classe 2005, se in granata dovesse riscoprirsi quello di un anno e mezzo fa.