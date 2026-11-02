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UFFICIALE: Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese

Redazione /
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Paolo Zanetti
L'allenatore Paolo Zanetti
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Dopo l'esonero di Kosta Runjaić l'Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. A guidare i friulani in panchina sarà infatti Paolo Zanetti

L'accordo con i fiulani

Come comunicato in queste ore dall'Udinese l'ex tecnico di Venezia, Empoli e Verona Paolo Zanetti ha firmato con i bianconeri un contratto fino al 30 giugno 2027. 

E contro la Fiorentina…

Ricordiamo che la Fiorentina sfiderà in trasferta l'Udinese con la sua nuova guida tecnica alla fine di questo mese, ovvero il 29 novembre.

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