UFFICIALE: Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese

L'allenatore Paolo Zanetti
Dopo l'esonero di Kosta Runjaić l'Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. A guidare i friulani in panchina sarà infatti Paolo Zanetti.
L'accordo con i fiulani
Come comunicato in queste ore dall'Udinese l'ex tecnico di Venezia, Empoli e Verona Paolo Zanetti ha firmato con i bianconeri un contratto fino al 30 giugno 2027.
E contro la Fiorentina…
Ricordiamo che la Fiorentina sfiderà in trasferta l'Udinese con la sua nuova guida tecnica alla fine di questo mese, ovvero il 29 novembre.
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