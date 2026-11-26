In occasione della mostra per i 50 anni di Repubblica a Milano anche due note conoscenze del ‘mondo Fiorentina’ hanno avuto modo di incontrarsi.
Le battute sui vecchi tempi
L’ex sindaco di Firenze, poi Presidente del Consiglio e l’ex presidente della Fiorentina si sono incrociati sotto lo sguardo attento delle telecamere. Renzi non ha perso occasione per una battuta calcistica in memoria dei tempi in cui da vicino seguivano la Fiorentina al Franchi.
‘Quando c’era lui vincevamo’
“Dov’è Renzi?” chiede Andrea Della Valle appena arrivato, quindi Renzi dice: “Quando c’era lui vincevamo”, con Della Valle che replica prontamente: “Quando esultavamo insieme!”.
Il video
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