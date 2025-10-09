Il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino ha parlato di vari temi legati all'attualità del mondo calcistico, sia italiano sia mondiale. Nella sua intervista, riportata da Tuttomercatoweb.com, Infantino si è espresso anche in merito all'annoso tema degli stadi, che riguarda da vicinissimo la Fiorentina , e su Milan-Como che si giocherà in Australia.

'In Italia servono gli stadi più belli al mondo"

"Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti... però sicuramente ce la faremo. L'Italia è un paese pieno di risorse, creatività... ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo. Il Mondiale? Quello dipende da chi va in campo".

"Milan-Como in Australia? Si tratta di una sola partita, occorre che…'

"La Serie A va in Australia per Milan-Como? Nel calcio abbiamo una struttura di tipo internazionale e nazionale, è una struttura che ha reso il calcio lo sport numero uno al mondo, però è una sola partita, credo che le nostre riflessioni debbano essere più ampie. Vogliamo che tutti giochino dove vogliono, però vogliamo una cosa con delle regole. È stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso, la deregulation in questo campo non aiuta nessuno".