Il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino ha parlato di vari temi legati all'attualità del mondo calcistico, sia italiano sia mondiale. Nella sua intervista, riportata da Tuttomercatoweb.com, Infantino si è espresso anche in merito all'annoso tema degli stadi, che riguarda da vicinissimo la Fiorentina, e su Milan-Como che si giocherà in Australia.
"Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti... però sicuramente ce la faremo. L'Italia è un paese pieno di risorse, creatività... ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo. Il Mondiale? Quello dipende da chi va in campo".
"La Serie A va in Australia per Milan-Como? Nel calcio abbiamo una struttura di tipo internazionale e nazionale, è una struttura che ha reso il calcio lo sport numero uno al mondo, però è una sola partita, credo che le nostre riflessioni debbano essere più ampie. Vogliamo che tutti giochino dove vogliono, però vogliamo una cosa con delle regole. È stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso, la deregulation in questo campo non aiuta nessuno".