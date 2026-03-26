Katic: "Dzeko non era felice a Firenze, mi ha mandato un messaggio e... Non sapete quanti club avrebbero fatto follie per lui!"

Il difensore croato dello Schalke 04, Nikola Katic, è stato in pratica l'artefice del passaggio durante il mercato invernale di Edin Dzeko dalla Fiorentina al club tedesco.

“Il messaggio dopo Natale”

"Dopo il mio trasferimento qui, guardava tutte le partite dello Schalke perché c'ero io - racconta Katic su Dzeko alla Suddeutsche Zeitung - e scherzavo dicendogli che avrebbe potuto unirsi a noi se le cose non fossero migliorate per lui a Firenze. Ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. Due o tre giorni dopo Natale, ero a Mostar (Bosnia), e mi ha mandato un messaggio: "State ancora cercando un attaccante?". Con un'emoji sorridente. Pensavo stesse scherzando. Ma poi abbiamo parlato al telefono, ed era serio. Gli ho detto: Chiamo subito l'allenatore".

“Tanti club su di lui”

E poi: "L'ho contattato (l'allenatore ndr) mentre era in vacanza in Austria. "Domani prendiamo entrambi la macchina e andiamo a prenderlo a Firenze", mi ha risposto. Così è iniziato tutto. Ma non credereste a quante offerte ha ricevuto Edin, a soli 39 anni. Grandi club, club tradizionali, club ricchi. Paris FC e squadre arabe? C'erano molti altri club di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Me l'ha raccontato. "Sei pazzo", gli ho detto, avrebbe potuto guadagnare molto di più in altri club, ma per lui i soldi non contavano. Ero sicuro fin dal primo giorno che sarebbe venuto allo Schalke".