UFFICIALE: Certi amori fanno giri immensi e poi... Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta

Adesso è anche ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Mancava solo la nota ufficiale, arrivata attraverso il sito della Dea qualche minuto fa.

Certi amori…

L'ex tecnico della Lazio prende il posto di Palladino sulla panchina bergamasca. Di lui si è nuovamente parlato a lungo anche di un possibile approdo alla Fiorentina, ma la società viola ha scelto Fabio Grosso.

La nota ufficiale

“Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto”.