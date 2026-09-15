Corrado a FN: "Campagna acquisti viola sontuosa, Mastantuono mi ha incuriosito molto ma anche noi abbiamo il nostro fantasista"

In vista della sfida di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Pisa Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva il presidente della squadra nerazzurra Giuseppe Corrado.

Con che spirito torna questa sera allo stadio Artemio Franchi?

“Si torna al Franchi per una partita di Coppa Italia invece che di Serie A, quindi cambiano i riferimenti e i valori in campo. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti sontuosa e ha una buona rosa, anche se non è partita come avrebbe dovuto ma recupererà facilmente il terreno perduto. Il Pisa, come Verona e Cremonese, corre il rischio di entrare in campo leggero come successo domenica. Delle tre retrocesse in Serie B, quella che ha fatto più punti è il Pisa, segno che le squadre scese dalla Serie A sono partite con uno spirito non adatto alla serie cadetta”.

Negli scorsi mesi dopo la sua nomina ha avuto modo di parlare nuovamente con Giuseppe Commisso o vi rivedrete stasera per la prima volta?

“Non ho avuto modo di rivederlo e sarà un piacere incontrarlo stasera, sicuramente ognuno per la sua parte ha avuto altre priorità da gestire fino ad oggi”.

Che partita si aspetta dalla sua squadra stasera, ha motivato in qualche modo i suoi giocatori?

“Non serve inviare messaggi particolari alla squadra quando una formazione di Serie B incontra una di Serie A. Faremo anche noi un po' di turnover perché abbiamo tante partite da giocare ma, chi scenderà in campo, ha solo avuto meno minutaggio di altri il valore della formazione sarà comunque competitivo e ci sarà occasione per qualcuno di mettersi in mostra”.

In questo inizio di campionato qual è il giocatore della Fiorentina che l’ha incuriosito di più?

“Sicuramente dopo la tripletta di sabato scorso a Venezia, Mastantuono si è rivelato un giocatore con potenzialità importanti e mi ha stupito molto sulla velocità e progressione palla al piede. Stiamo comunque parlando di un organico, quello viola, di grandi valori ridurlo ad un solo singolo giocatore credo sarebbe riduttivo".

Chi invece del Pisa potrebbe dare delle noie questa sera alla squadra allenata da Vanoli?

“Il Pisa ha Emanuele Rao, in prestito dal Napoli, che ha caratteristiche tecniche e tattiche simili a Mastantuono, credo che stasera Bianco potrebbe concedergli il giusto spazio che merita il suo talento”.