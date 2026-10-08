Proc. Ranieri: "Rinnovo con la Fiorentina voluto e meritato. Ciò che conta è non perdere mai la strada"

Oggi Luca Ranieri ha rinnovato ufficialmente con la Fiorentina e sul proprio canale Instagram l'agente del difensore viola Mario Giuffredi, che cura gli interessi anche di Fabiano Parisi, ha così commentato il traguardo raggiunto dal proprio assistito.

‘Ciò che conta è non perdere mai la strada’

“Le avventure condivise con passione e impegno vivono sia di tormenti che di gioie, ciò che conta è non perdere mai la propria strada, andare avanti con convinzione".

‘Obiettivo meritato’

"Sono felice del rinnovo di Ranieri con la Fiorentina fino al 2029, un obiettivo voluto e meritato da Luca”.