"Viery? L'importante è che lo conosca Paratici. Aranda e Zeballos potrebbero fare al caso della Fiorentina"

Quest'oggi il giornalista e tifoso della Fiorentina Massimo Sandrelli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulle prime mosse dei viola.

“L’arrivo di Viery? Mi sembra che un rinforzo nel reparto difensivo, dopo quanto visto nell’ultima stagione, fosse obbligatorio. Francamente non conosco bene il giocatore, quindi non ci resta che rimetterci al giudizio di chi lo ha scelto. Dopo quanto visto quest’anno, con una difesa a dir poco dissennata, era necessario e quindi sono tendenzialmente d’accordo con questo acquisto. Il prezzo? Immagino che, essendo di fatto il difensore più pagato della storia della Fiorentina, abbia un ruolo centrale nella difesa del futuro".

“Immagino che Paratici conosca molto bene il nuovo arrivato”

Ha anche aggiunto: "Conta molto la conoscenza del giocatore, che da quanto ho capito è seguito da tempo, e sono convinto che Paratici abbia deciso di investire tutti quei soldi perché ha avuto le conferme necessarie sul suo conto. Paratici sarà anche costretto a vendere molto per riequilibrare bilancio e monte ingaggi, quindi sono dell’idea che per spendere serva farlo con attenzione: ma credo che questa comunque sia stata la prima preoccupazione del nuovo dirigente viola”.

“Aranda a 20 milioni è un profilo abbordabile per la Fiorentina”

Ha poi commentato gli interessi per Aranda del Boca Juniors: “Per quanto riguarda Aranda in Argentina si parla di un forte interesse di Napoli e Fiorentina. E' considerato tra i migliori talenti del campionato argentino ed era stato inserito anche nella lista dei preconvocati per il mondiale, per poi restare a casa all'ultimo. Ha grandi capacità tecniche ma anche tattiche per essere un centrocampista offensivo. Mi sembra che abbia all'interno del suo contratto, che si estende fino al 2009, una clausola rescissoria di 20 milioni di dollari. E' una cifra che, per un giocatore ritenuto molto interessante, possa essere ritenuta abbordabile”.

“Se andasse a scadenza, Zeballos potrebbe essere un esterno interessante”

Un commento anche sull'interesse per Zeballos: “E' un vero e proprio esterno di fascia, molto rapido e con un dribbling notevole: è capace di fruttare molto bene gli spazi a disposizione. Ha avuto un infortunio pesante che qualche hanno fa gli ha fatto perdere qualche mese, ma resta comunque un profilo molto interessante e da seguire. Soprattutto perche ha il contratto in scadenza a fine anno, e se non rinnova entro qualche settimana potrebbe diventare una grande occasione per chi decide di prenderlo. Il Boca per ora ha fatto un'offerta al giocatore, per ora rifiutata, rimandando al mittente alcune offerte dalla Russia”.