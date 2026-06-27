Romano spegne i sogni della Fiorentina: "Udogie non si muove dal Tottenham: i motivi"

Ormai da quasi un mese dovendo rivoluzionare il proprio reparto difensivo, alla Fiorentina era stato accostato il terzino sinistro del Tottenham Destiny Udogie. Con Robin Gosens in uscita, con il Betis e altri club interessati al tedesco, la dirigenza viola da settimane ha continuato a monitorare il profilo classe 2002, per capire quali fossero i programmi degli Spurs. Le ultime news di quest’oggi però metto una pietra tombale sulla trattativa, che è destinata a rimanere soltanto un sogno di inizio estate.

Dall'Inghilterra gelano i sogni della Fiorentina

A spegnere definitivamente ogni tipo di voce o speranza ci ha pensato direttamente l'esperto di mercato Fabrizio Romano, con un aggiornamento perentorio condiviso tramite il proprio profilo X. Secondo il noto esperto di mercato la Fiorentina, e quindi l’ex dirigente degli inglesi Paratici, non ha alcuna possibilità di prenderlo: il Tottenham ha confermato che, almeno per la prossima stagione, l'esterno sinistro azzurro sarà ancora in Premier .

La volontà di De Zerbi ha cambiato tutto

Dietro al muro invalicabile eretto dal club inglese c'è una precisa volontà tecnica. Roberto De Zerbi, da alcuni mesi insediatosi sulla panchina del Tottenham, ha messo l'ex Udinese al centro del proprio sistema tattico. L'allenatore italiano considera infatti Udogie un giocatore assolutamente chiave e imprescindibile per il progetto a lungo termine degli Spurs.

Questo il tweet in questione: