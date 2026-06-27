Il Torino conferma Simeone e fa un favore a Paratici e alla Fiorentina

Nella serata di ieri è arrivata una novità di mercato che, anche se non riguarda la Fiorentina, potrebbe aver ripercussioni sul mercato estivo viola. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il Torino e l’’entourage di Giovanni Simeone: al centro delle discussioni c’è stato il futuro dell’attaccante argentino. E nonostante i tanti club interessati a lui, il classe 1995 dovrebbe continuare la sua avventura in granata.

I Granata vogliono ripartire dall’argentino

Il Torino infatti ha scelto di ripartire da lui: è Simeone l’unica certezza finora. Mentre l'attaccante argentino sta concludendo le vacanze a Buenos Aires, arrivano conferme sulla volontà condivisa di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Nel corso di ún incontro andato in scena nei giorni scorsi a Milano tra il presidente Urbano Cairo, il direttore sportivo Gianluca Petrachi e gli agenti del giocatore, il club ha ribadito la centralità del Cholito nel nuovo progetto tecnico. L'arrivo di Ignazio Abate in panchina non ha modificato i piani della società, che considera Simeone uno dei pilastri da cui ripartire. Il centravanti, legato ai granata da un contratto fino al 30 giugno 2028, ha confermato la propria volontà di restare.

Adesso il River Plate sarà costretto a ripiegare su Beltran

Simeone punta a confermarsi riferimento offensivo della squadra, ma anche uomo-spogliatoio e guida per i tanti giovani che il club intende inserire in rosa. L'obiettivo personale resta quello di migliorare il bottino realizzativo, mentre il Torino conta di costruire il nuovo ciclo attorno a un attaccante esperto, motivato e perfettamente integrato nel progetto. Cosa c’entra tutto questo con la Fiorentina? L’attaccante era stato individuato dal River Plate come possibile rinforzo per il finale di stagione, ma adesso i Millionarios dovranno cambiare i piani. E molto probabilmente saranno costretti a fare all-in su Lucas Beltran, ormai considerato vero e proprio esuberato in casa viola.