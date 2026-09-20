Fagioli perde un compagno di reparto in Nazionale e le chance di minutaggio in azzurro si alzano

Prima sosta, prime convocazioni di Mancini e prima defezione canonica in quel di Coverciano: non è neanche arrivato in città infatti Bryan Cristante, reduce dal match di ieri contro l'Inter e al suo posto è stato convocato il comasco Ricci.

Un concorrente in meno per Fagioli

Per l'attuale neo ct, Cristante rappresenta una certezza e un veterano del gruppo, al punto da essere quasi favorito per giocare da riferimento centrale nel suo centrocampo. La stessa zona in cui sta agendo Fagioli e in cui potrebbe agire anche in maglia azzurra, a questo punto con più chance di trovare minutaggio.