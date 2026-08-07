Mastantuono: "Sono entusiasta di giocare per un club così grande. Mi hanno parlato tutti bene della Fiorentina. Grazie per l'affetto"

Il nuovo calciatore della Fiorentina Franco Mastantuono ha rilasciato le primissime dichiarazioni in maglia viola, direttamente ai canali ufficiali del club: “Sì, la verità è che questo è stato un giorno molto speciale per me. Avevo davvero tanta voglia di venire qui a Firenze, mi sta piacendo molto”.

“Entusiasta di giocare in un grande club come la Fiorentina”

Perché la Fiorentina? “Perché è una squadra con una storia importante e mi sono sentito entusiasta di giocare per un club così grande. Prime impressioni? Il Viola Park è incredibile, è un bellissimo centro sportivo. Le persone sembrano molto gentili e disponibili, questo mi fa stare bene”.

“Compagni molto gentili. Ho già parlato con Grosso e…”

Sul rapporto coi compagni: “Ho avuto l'opportunità di incontrare già alcuni di loro e salutarli. Sono stati molto gentili con me, fin dal primo approccio, mi rende felice. Grosso? Ho già parlato con il mister, mi ha accolto nella miglior maniera possibile. Spero di allenarmi al più presto e di essere pronto per giocare”.

“Attacco tanto l'area avversaria. Vorrei migliorare in…”

Caratteristiche principali? “Penso di essere un giocatore piuttosto offensivo, arrivo spesso all'interno dell'area avversaria. Mi piacerebbe migliorare gli aspetti difensivi, so che qui in Italia contano tanto e ci si lavora molto, con qualità. Vorrei crescere anche io sotto questo aspetto”.

“Che affetto dai tifosi, grazie. Hanno accolto uno che lotterà per loro”

Sul rapporto tra gli argentini e la Fiorentina: “Ho parlato con diversi ragazzi e mi hanno tutti consigliato caldamente di scegliere Firenze. Mi hanno parlato molto bene del club. E questo è stato sicuramente un motivo in più per accettare la Fiorentina. Pronto per iniziare? Prontissimo. Grazie ai tifosi per l'affetto che ho ricevuto ieri quando sono arrivato. Sappiano che hanno accolto un giocatore che combatterà sempre, che lotterà per raggiungere i nostri obiettivi”.