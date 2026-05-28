De Santis: "Aranda del Boca da tenere d'occhio, Zeballos è più pronto. Beltran al River? Dipende da... Simeone"

Il procuratore Lorenzo De Santis, molto attivo sul mercato sudamericano, è intervenuto a Lady Radio, parlando di alcuni profili accostati alla Fiorentina ma non soltanto.

‘Il prezzo di Aranda? 10 milioni’

"Aranda del Boca Juniors? È un esterno più che un trequartista, si è messo in mostra in un momento complicato della squadra, facendo bene e guadagnandosi la titolarità con ottime prove. Crea spesso pericoli, in zona assist e gol deve consolidarsi e strutturarsi. Se si ha la forza di muoversi prima che certi calciatori emergano, si pagano meno. Oggi il Boca Juniors chiede 10 milioni per il calciatore. È un elemento che può essere costruito, ancora non è pronto per venire e fare la differenza in Italia, a differenza invece di Zeballos, che costa intorno ai 15 milioni".

‘Grosso tra i migliori allenatori emergenti’

“Alla Fiorentina mancano esterni e sicuramente Aranda è un nome da tenere d'occhio. Beltran? Può tornare in auge per il River Plate come ‘Piano B’, qualora Simeone, che è l'obiettivo numero 1 dei Millonarios, non fosse convinto di tornare in Argentina. Grosso si è assestato dal ritorno in Serie A dopo l'esperienza estera, se non si sceglie di andare a prendere un grande nome, devo dire che tra gli allenatori emergenti mi convince, perché cerca il risultato attraverso il gioco. E se potesse portare con sè a Firenze Kone e Laurientè…”