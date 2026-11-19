Alessandro Bocci, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“In vista della gara col Monza…”

Queste le sue parole: “Mi auguro che la Fiorentina, visto quanto accaduto a Genova, a Monza metta in campo l’esatto opposto di ciò che si è visto a Marassi. Se si dovesse ripetere una prova simile a quella ligure, svanirebbero tutti i passi avanti mostrati finora. Dopo l’avvio complicato, la squadra aveva pur dato qualche segnale incoraggiante. Sia il Monza che l’Udinese scenderanno in campo con la massima determinazione e saranno sfide da prendere con grande serietà”.

Su Oulai e Fagioli

Il giornalista ha poi proseguito: “Nelle ultime uscite con la maglia viola mi pare che Oulai stia offrendo un rendimento molto positivo, al contrario di Fagioli, che conferma di non attraversare un buon momento. Credo inoltre che Oulai possa garantire quella solidità indispensabile per permettere a Gonçalves di agire sulla trequarti: in un gruppo come questo, il portoghese può diventare un vero punto di riferimento in mezzo al campo, avendo senza dubbio una maggiore capacità di leggere e affrontare i frangenti complicati rispetto ai compagni”.