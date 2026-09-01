Kean: "Molto contento di essere finalmente al Como". L'ormai ex viola firma già autografi - VIDEO
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Moise Kean è arrivato al centro sportivo del Como ed arrivano anche le sue prime parole da ‘nuovo’ giocatore lariano. Si attende infatti ancora l'ufficialità dell'arrivo del calciatore piemontese al club degli Hartono.
Le prime parole
“Sono molto contento di essere finalmente al Como”, ha detto l'attaccante classe 2000 ex Fiorentina, che firma già i primi autografi ai suoi nuovi tifosi, nel video di Gianlucadimarzio.com.
Il video
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