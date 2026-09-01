Kean, oggi l'annuncio: quanto incassa la Fiorentina. E il Como punta allo scudetto

Probabilmente il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como sarà il trasferimento simbolo di questa campagna acquisti estiva, ovviamente per l'Italia.

Moise Kean alle visite mediche col Como. Foto: Fiorentianews.com

Oggi l'annuncio

Il centravanti ha già svolto le visite mediche con il club lariano e oggi ci sarà l'annuncio ufficiale del suo acquisto. I viola nel frattempo portano a casa 10 milioni per il prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto, ai quali si aggiungeranno altri 5 milioni di bonus.

Il Como esce allo scoperto

Con l'acquisto di Kean il Como esce allo scoperto e punta ancora più in alto rispetto alla scorsa stagione. Anche se l'impegno in Champions potrebbe togliere energie alla squadra allenata da Cesc Fabregas, qualcuno da quelle parti comincia già a sognare quello che sarebbe uno storico scudetto.