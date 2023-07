Svolta clamorosa per gli Europei 2032. Ma gli stadi italiani passano da dieci a cinque: C'è anche Firenze?

Una vera e propria svolta. E' quella arrivata stamani relativamente all'organizzazione degli Europei 2032.

Erano in corsa Italia e Turchia che però hanno trovato un accordo per presentare una candidatura congiunta. E così, in assenza di ulteriori rivali, si divideranno in due la futura competizione continentale.

Potrebbe essere questo anche un passo importante per il rifacimento del Franchi…a patto che Firenze vi sia ancora tra le città che potranno ospitare gli incontri; l'Italia passa da dieci a cinque città ospitanti. Scontata la presenza di Roma e Milano, probabilmente anche quella di Torino e Napoli e la quinta quale sarà?