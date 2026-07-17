UFFICIALE - La Fiorentina mette sotto contratto uno degli attaccanti più quotati a livello giovanile in Italia
Arriva una bella notizia in casa Fiorentina. L'attenzione della società viola e della “nuova” dirigenza si concentra anche sui giovanissimi. Attraverso il proprio sito il club viola ha comunicato la firma del primo contratto da pro di Federico Croci, attaccante viola classe 2010.
Il comunicato
“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Federico Croci (classe 2010) ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2029”.
In ritiro con i grandi
Una doppia soddisfazione per Croci, che in questi giorni si sta allenando con la Prima Squadra al Viola Park, convocato da mister Fabio Grosso insieme agli altri due talenti classe 2010 Beldenti ed Egharevba.
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