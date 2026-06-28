Il valzer dei terzini destri che coinvolge Fiorentina e Inter: dopo il ratto inglese di Palestra, nuovo incrocio di mercato

Tra i nomi caldi in casa Fiorentina per il post-Dodô c'è anche quello di Brooke Norton-Cuffy, oggi in forze al Genoa: La Repubblica fa chiarezza sulle ultime voci di mercato legate all'inglese.

Testa a testa

Le due pretendenti principali sarebbero proprio la Fiorentina, che si sta guardando intorno con attenzione per coprire una fascia destra che rischia di rimanere senza padrone, e il Napoli: proprio la società partenopea avrebbe fatto sapere di spingersi fino a 15 milioni di euro per il cartellino dell'inglese, ma il Genoa ne chiede 20. In tutto questo, occhio all'Inter.

Occhi aperti da Milano

Dopo che l'obiettivo Marco Palestra ha scelto il Chelsea, anche i nerazzurri si sono ributtati sul mercato: tra i nomi seguiti, però, non c'è solo Norton-Cuffy - pare che sino disposti a mettere sul tavolo 18 milioni -, ma anche quello dello stesso Dodô. Si sta delineando quindi un valzer di terzini destri che si dovrebbe risolvere a stretto giro.