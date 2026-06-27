Inter e Napoli intanto si contendono un terzino dal Belgio. E Dodo...

Sfumato l'arrivo di Marco Palestra, destinato nelle prossime ore a diventare un nuovo giocatore del Chelsea, l'Inter torna alla ricerca di un sostituto di Dumfries, passato al Real Madrid.

Lotta tra Inter e Napoli

Il club meneghino, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è interessato al terzino israeliano classe 2004 Anan Khalaili, di proprietà dell'Union Saint Gilloise, club della massima serie belga. Sul giocatore è forte anche l'interesse del Napoli, che ha lasciato sullo sfondo gli altri obiettivi nello stesso ruolo, in primis Dodo.

E Dodo ?

Proprio il brasiliano, come emerso nei giorni scorsi, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Khalaili anche per l'Inter, qualora non riuscisse a far abbassare le pretese dell'Union Saint Gilloise, che valuta il proprio terzino 25 milioni di euro. Anche sul fronte Dodo, destinato con ogni probabilità a lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato, sono attesi sviluppi nelle prossime settimane.