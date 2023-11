Odogwu: "Ho scritto ad Italiano che deve arrivare in Champions. Quando raggiunse le due finali..."

Al Corriere dell'Alto Adige ha parlato l'attaccante del Sudtirol Raphael Odogwu, ex giocatore all'Arzignano Valchiampo di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole rispondendo a una domanda sul suo allenatore attuale Bisoli, per poi paragonarlo a Italiano:

“È un tecnico esigente, se in allenamento non ti vede dare il 100% non ti prende in considerazione: per uno un po’ pigro come me, aver trovato uno che ti fa tirare fuori il massimo e ti dà fiducia è stato ciò che probabilmente mi è mancato in passato. (…) Come quando arrivò Italiano all’Arzignano: gli ho scritto quando ha raggiunto le due finali con la Fiorentina, gli ho detto che uno come lui deve arrivare in Champions”