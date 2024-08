Spalletti e una visita interessata al Viola Park. Il colloquio con Palladino e gli occhi rivolti verso alcuni giocatori della Fiorentina

Il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha fatto visita ieri pomeriggio al Viola Park dove ha seguito l'allenamento svolto dalla Fiorentina, ma non solo.

Colloquio con Palladino e Goretti

In primo luogo ha avuto modo di parlare con il tecnico viola, Raffaele Palladino, e con il dirigente, Roberto Goretti, che dall'inizio della stagione sta seguendo passo, passo le orme della squadra.

I giocatori sott'occhio

Spalletti ha seguito la sessione di lavoro in campo assieme all'allenatore della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa e, siamo sicuri che il suo sguardo era rivolto con interesse anche all'indirizzo di alcuni giocatori che potrebbero essere convocati in futuro come Andrea Colpani, Moise Kean, Micheal Kayode o Cristiano Biraghi (alcuni di questi sono già stati chiamati prima degli Europei dallo stesso Spalletti).