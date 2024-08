Conte non trattiene Folorunsho e tra le interessate c'è anche la Fiorentina. Le richieste del Napoli

La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Amir Richardson, ma deve ancora completare il proprio centrocampo con altri rinforzi. E tra gli obiettivi individuati sembra esserci anche Michael Folorunsho, in forza al Napoli ma ai margini con Conte in panchina.

Folorunsho via da Napoli, le richieste…

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Folorunsho è destinato a lasciare presto il Napoli: su di lui ci sono Fiorentina, Lazio e Atalanta. Le richieste di De Laurentiis si aggirano intorno ai 15 milioni di euro. Intanto il calciatore toglie tutte le foto con la maglia azzurra dai social.