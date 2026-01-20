Richardson da Firenze alla Danimarca: i dettagli dell'operazione

Come anticipato oggi su questo sito, Amir Richardson è pronto a volare in Scandinavia. Il centrocampista marocchino lascia la Fiorentina e passa al Copenhagen, dopo che ormai da qualche gara non è più aggregato alla squadra viola.

I dettagli

I danesi pagheranno tutto l'ingaggio del classe 2002 fino a giugno e prelevano il calciatore in prestito. Il Copenhagen potrà riscattare il giocatore ex Reims a 9 milioni, come svela su X Fabrizio Romano.