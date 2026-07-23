Jimenez: "È andato tutto velocissimo, quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì"

Seconda avventura italiana per Alex Jimenez, che dopo quella del Milan, vestirà la maglia della Fiorentina. Il giocatore oggi si è presentato al Viola Park.

La trattativa

“La verità è che è andato tutto velocissimo, quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì, mi sono piaciute le prospettive che mi hanno offerto”.

Milan

“Penso che il Milan sia stata una tappa bella per la mia carriera, ma adesso sono felice di essere qui e penso solo a giocare e a lavorare per questa squadra”.