Stadio Franchi, via libera ad ingresso nuova impresa, è il momento dei gradoni. Arriva il commissario per Euro 2032 e con la Fiorentina...

Aprile e maggio saranno mesi fondamentali per il progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi.

Gli uffici di Palazzo Vecchio, riporta stamani La Nazione, hanno dato l'ok alle imprese in cantiere a estendere alla ditta Songeo Srl il subappalto già autorizzato per realizzare i micropali di fondazione per la copertura (un'opera da 400 mila euro). Ma l''attenzione ora è rivolta alla posa dei gradoni prefabbricati in Fiesole che prenderà il via prima della fine del mese.

L'arrivo del commissario

In città è atteso l'arrivo del commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, figura chiave per traghettare gli stadi italiani verso Euro 2032. Sul piatto con lui ci saranno varie tematiche da affrontare: il via libera ai lavori serali, il fatidico cronoprogramma per il secondo lotto, lo snellimento delle procedure e la sburocratizzazione delle pratiche per imprimere la svolta decisiva ai lavori. Il tutto mentre Firenze ha incassato le belle parole dell'executive director Uefa, Michele Uva, ed è messa bene nel borsino degli stadi italiani.

I rapporti con la Fiorentina

L'asse tra il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari è ora destinato ad approfondirsi. Con la salvezza quasi in cassaforte e l'uscita di scena dalla Conference League, la società può concentrarsi sul tema stadio e in particolare sul lotto dei lavori. I termini del confronto sono già noti: il club viola è disposto a mettere 85 milioni di euro sul piatto per finanziare il secondo lotto e per le rifiniture, in cambio di una lunga concessione (sì, ma quanto lunga?) e il controllo totale sui lavori. Tra l'altro per la prossima stagione calcistica non ci saranno neanche le interruzioni per impegni infrasettimanali europei della squadra.