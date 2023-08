Micheal Kayode è stato uno dei migliori in campo nella sfida tra Genoa e Fiorentina. Andrea Ritorni, chief scout della VigoGlobalSport e “scopritore” del ragazzo ai tempi del Gozzano in Serie D, ha parlato così a Sportitalia: “Lo andai a vedere per la prima volta nel 2020 e ne rimasi folgorato. 33 presenze e 2 reti in Serie D a 16 anni non sono numeri casuali. La Fiorentina ha creduto subito in lui, vanno fatti i complimenti a tutta la società. Commisso, Pradè, Angeloni, Aquilani e Italiano, tutti hanno capito il potenziale di Kayode”.

E poi: “Fin dalla prima volta in cui ci parlai, capii che era un ragazzo in gamba e con la testa sulle spalle. Ha tutte le carte in regola per crescere ancora e fare una carriera da calciatore professionista. Mi ricorda un po' Cafu come stile di gioco, anche se la strada per arrivare a quei livelli è ancora lunga”.

Infine, sulla prestazione di Genova: “Abbiamo saputo che sarebbe partito titolare due ore prima della partita. Sono rimasto stupito ma fino a un certo punto, perché conosco benissimo le qualità di Kayode. Non ho mai avuto dubbi su questo. Italiano, che lo vede tutti i giorni, lo sa sicuramente meglio di me. Per quanto riguarda il mercato, questa estate abbiamo ricevuto tante richieste dalla Serie B, ma la Fiorentina e Italiano vogliono puntare sul ragazzi. Michael è felicissimo alla Fiorentina, sente sua la maglia viola”.