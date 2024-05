Nardella: "Non rinuncio all'idea che possa essere raggiunto un accordo con la Fiorentina per completare il rifacimento del Franchi"

Il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Lady Radio, ha toccato anche il tema del rifacimento del Franchi.

“Nuovo stadio sta per divenire una realtà”

“Sono ormai trent'anni che si parla dello stadio nuovo, ora sta per divenire una realtà. Sono fiducioso perché il governo restituirà alla città di Firenze i 55 milioni di euro che erano stati definanziati. Risorse queste che potranno essere utilizzate per una serie di opere in città e che ci permetterano di dirottare altri finanziamenti sullo stadio, senza che i fiorentini spendano un euro in più”.

“Mi auguro possa arrivare un nuovo accordo con la Fiorentina”

Nardella ha anche detto: "Mi auguro che possa arrivare un nuovo accordo con la Fiorentina, Non smetto di pensare all’idea che con il club viola si possa dividere la cifra che manca per completare in toto i lavori (rifiniture comprese ndr)”.