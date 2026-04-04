Sammarco: "Ottima prestazione, con tante occasioni. Il gol della Fiorentina arrivato da una gestione errata di Guida. Ha sbagliato tutto"

Molto arrabbiato Paolo Sammarco per l'epilogo, anche arbitrale della gara, persa contro la Fiorentina. Così a Dazn:

"C'è rammarico, non avevo dubbi sulla prestazione che potevano fare i ragazzi perché li vedo tutti i giorni e sono vivi. Peccato perché abbiamo fatto un'ottima prestazione con tante occasioni. Il gol loro è venuta da una gestione errata del direttore di gara, che ha fatto tante cose sbagliate. Ha fermato il gioco quando non c'era il bisogno, quando ha rimesso la palla era 15 metri indietro e non ha lasciato il tempo di giocata al nostro giocatore.

Speranze salvezza? Sappiamo che è difficilissimo, abbiamo solo l'opzione di lavorare più di quanto stiamo facendo e lottare contro chiunque".