Spalletti prova subito la sua Italia in vista della Macedonia: c'è Bonaventura titolare

Venerdì la prima, importante partita di questa sosta per la Nazionale di Luciano Spalletti, che da pochi minuti ha iniziato il suo allenamento a Coverciano per preparare il match contro la Macedonia. Dalle prime indicazioni, si può già vedere quella che potrebbe essere la formazione titolare della nazionale azzurra in vista della gara.

Come scrive tuttomercatoweb.com, a centrocampo durante l'allenamento sono stati provati Barella e Bonaventura con Jorginho in regia. Che il centrocampista della Fiorentina possa partire nuovamente dal 1'?