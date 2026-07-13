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Prima l'ufficialità, poi la presenza: nonostante mancasse nella lista, Jimenez c'è al Viola Park FOTO

Mattia Sorbetti /
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Il contratto di Alex Jimenez è stato depositato oggi in Lega: lo si legge sul sito ufficiale, da oggi lo spagnolo è ufficialmente un giocatore della Fiorentina.

Solo questione di tempo

E infatti, nonostante la sua assenza dalla lista dei convocati per il ritiro - solo per questioni temporali -, l'ex Bournemouth è regolarmente presente in campo coi suoi nuovi compagni. Dopo le visite mediche passate mancava solo il transfer, arrivato appunto oggi.

Dopo una prima parte di allenamento con i compagni, lo spagnolo ha terminato anzitempo la sessione per sottoporsi a stretching dallo staff, mentre gli altri continuavano.

Le prime foto di Jimenez in viola

Alex Jimenez mentre esce dal campo
Alex Jimenez fa stretching
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