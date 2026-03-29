Interessante retroscena svelato da Silvano Martina, storico agente di Edin Dzeko, che ha raccontato un particolare dietro a un mancato trasferimento dell'ex attaccante della Fiorentina. Queste le sue parole a La Stampa.

Il retroscena di mercato

“Nel 2020 era tutto fatto con Paratici per portarlo alla Juventus, ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Poi andò all'Inter, gratis, a fine stagione; Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Morata”.

Sulla forma fisica di Dzeko

“Gioca ancora a questa età perché ha classe, ed è un professionista incredibile. Corre sempre tantissimo e fa più di 10 chilometri a partita. Chiaramente ha perso qualcosa, ma se gli capita la palla buona la butta dentro. Sentirà la partita con l'Italia in modo particolare”.