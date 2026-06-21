Si complicano i piani per Thorstvedt. E per un centrocampista dell'Udinese potrebbero presentarsi i soliti problemi

La Fiorentina lavora per dare a Grosso un nuovo centrocampista. Gli obiettivi principali del momento si chiamano Thorstvedt ed Ekkelenkamp, con il primo sempre un po’ più avanti per la volontà della Fiorentina di dare a Grosso uno dei suoi fedelissimi.

La situazione

A complicare il tutto però ci si è messo il grave infortunio al Mondiale subito da Ismael Koné, con il Sassuolo che adesso fa fatica a privarsi di un giocatore in mezzo. La trattativa era già in salita con i venti milioni (più bonus) chiesti dal Sassuolo per il norvegese, che entra in scadenza di contratto e che sono ritenuti eccessivi dalla Fiorentina.

L'alternativa

E così i dirigenti viola guardano anche al profilo di Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese. Anche lui però ha un prezzo correlato: venti milioni. Tanti, quasi sicuramente troppi per la Fiorentina, che pure nel caso di Ekkelenkamp lavora per abbassare il prezzo, ma intanto lo tiene sotto stretta osservazione assieme a Thorstvedt. Lo scrive il Corriere dello Sport.