La Fiorentina guarda anche in casa Milan per rinforzare la difesa con un jolly

Anche il Milan ha a che fare con diversi calciatori tornati dai prestiti e che il nuovo allenatore Amorim dovrà valutare a partire dalle prossime ore nel ritiro di Milanello.

Interesse viola

Tra i calciatori in dubbio per il futuro c’è Filippo Terracciano, jolly difensivo che, al bisogno, può giocare anche tra i due mediani a centrocampo, rientrato al Milan dopo l'esperienza in prestito alla Cremonese. Secondo quanto riporta il portale milanlive.it, il giocatore classe 2003 sarebbe finito nel mirino della Fiorentina.

Profilo duttile

La società viola, non è una sorpresa, sta cercando infatti profili per rinforzare le fasce visti i possibili addii di Dodo e Gosens. Grosso apprezzerebbe molto il giocatore per la sua duttilità. Amorim, però, prima di decidere il suo futuro lo vorrebbe vedere in campo.