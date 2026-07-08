Kouadio arriva a Milano, pronta la nuova avventura per il difensore viola

Viaggio completato di prima mattina. Il difensore di proprietà della Fiorentina, Eddy Kouadio si è recato in treno fino alla stazione di Milano dove è stato prelevato e portato a fare le visite mediche.

Nuova destinazione

Sarà il Monza, neo promosso in Serie A, la sua nuova destinazione per la stagione che inizierà a breve. Arrivo in Brianza con la formula del prestito.

Insieme a Moreno?

E Kouadio potrebbe non essere solo in questa avventura perché lo stesso Monza sta provando a prelevare anche un altro difensore di proprietà gigliata come Matias Moreno.