​​

header logo

Kouadio arriva a Milano, pronta la nuova avventura per il difensore viola

Marco Masoni /
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Viaggio completato di prima mattina. Il difensore di proprietà della Fiorentina, Eddy Kouadio si è recato in treno fino alla stazione di Milano dove è stato prelevato e portato a fare le visite mediche. 

Nuova destinazione

Sarà il Monza, neo promosso in Serie A, la sua nuova destinazione per la stagione che inizierà a breve. Arrivo in Brianza con la formula del prestito. 

Insieme a Moreno? 

E Kouadio potrebbe non essere solo in questa avventura perché lo stesso Monza sta provando a prelevare anche un altro difensore di proprietà gigliata come Matias Moreno

 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)