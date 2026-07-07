Kouadio via in prestito: affare fatto. Il difensore della Fiorentina resta in Serie A

Eddy Kouadio arriverà a Milano questa sera per legarsi ufficialmente al Monza, fa sapere Fabrizio Romano. Su di lui c'era stato anche l'interessamento dell'Avellino, ma il giocatore ha preferito l'opzione Monza.

La formula

Il difensore della Fiorentina si trasferisce in Brianza con la formula del prestito, mettendosi dunque alla prova in Serie A per la prima volta dopo lo Scudetto conquistato con la formazione Primavera viola.

Affare fatto

L'operazione era stata definitivamente imbastita e conclusa nella giornata di ieri, quando i due club hanno raggiunto l'accordo totale per il trasferimento del giocatore classe 2006.