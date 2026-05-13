Corriere Fiorentino: Una Fiorentina col Franchi sempre più vuoto
Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino.
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Apertura stamani per: “Col Franchi più vuoto”. Ovvero: “Coesione perduta e delusione, lo stadio ormai non si riempie neppure con metà capienza: gli spettatori medi sono poco più di 20 mila a partita”.
Quando contro la Juve?
In taglio medio: “Contro la Juve di lunedì? Ma La Lega non ci sta”. In taglio basso infine: “Le leggende viola in campo per il centenario”. Sottotitolo: “La Fiorentina e una notte di festa: il 2 settembre la partita con Toni, Borja & C.”.
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