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Stadio Franchi, la Torre di Maratona senza più impalcatura. Terminato il restauro di una parte simbolo - FOTO FN

Stefano Del Corona /
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La Torre di Maratona completamente libera, senza più impalcature intorno. Così si presenta lo stadio Artemio Franchi a pochi giorni dal debutto ufficiale in casa della Fiorentina che avverrà in Coppa Italia il 14 agosto prossimo. 

Restauro concluso

Un restauro dunque che può dirsi finalmente concluso anche se manca ancora il pennone in cima (rimosso a suo tempo perché non garantiva pienamente tutti gli standard di sicurezza). 

Gradinata Fiesole trasformata

Tutto questo mentre proseguono i lavori nell'impianto con la nuova gradinata Fiesole profondamente trasformata nel corso di questa estate. 

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