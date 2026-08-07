Stadio Franchi, la Torre di Maratona senza più impalcatura. Terminato il restauro di una parte simbolo - FOTO FN
La Torre di Maratona completamente libera, senza più impalcature intorno. Così si presenta lo stadio Artemio Franchi a pochi giorni dal debutto ufficiale in casa della Fiorentina che avverrà in Coppa Italia il 14 agosto prossimo.
Restauro concluso
Un restauro dunque che può dirsi finalmente concluso anche se manca ancora il pennone in cima (rimosso a suo tempo perché non garantiva pienamente tutti gli standard di sicurezza).
Gradinata Fiesole trasformata
Tutto questo mentre proseguono i lavori nell'impianto con la nuova gradinata Fiesole profondamente trasformata nel corso di questa estate.
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