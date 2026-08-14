Kayode: "Trovare meno spazio alla Fiorentina mi è servito tanto. Al Brentford sto benissimo, la Premier è spettacolare"

Intervistato da Sky Sport, Michael Kayode ha ripercorso i suoi anni alla Fiorentina: “Venivo da un periodo in cui avevo fatto il primo anno in prima squadra con Italiano, giocando sempre. Avevo esordito a 19 anni in Serie A e per me giocare quasi un intero campionato è stato incredibile. L'anno successivo ci sono stati dei cambiamenti e ho trovato meno spazio, ma resto convinto che quell'esperienza mi sia servita molto per imparare e crescere. Nessuno ti regala niente e in quel periodo l'ho capito, acquisendo motivazione e voglia di dare sempre di più per guadagnarmi il posto”.

“In Premier è tutto fantastico”

Poi ha aggiunto: “L'approdo in Premier League è stato fantastico. Avevo tanti dubbi e paure prima di trasferirmi, in primis per il fatto di cambiare Paese, invece è stato tutto spettacolare fin dall'inizio. Il Brentford è un club incredibile, sia a livello calcistico che umano. Dal primo giorno mi sono trovato benissimo con lo staff, i compagni e tutti coloro che lavorano qui. Questo è un aspetto che per me conta tantissimo perché la vita di un calciatore non è solo in campo, ma anche fuori”.