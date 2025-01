Su Kayode ci sono anche gli occhi della Roma. Lui vuole giocare, ma la volontà della Fiorentina è di non perderlo definitivamente.

Se le prime impressioni sul mercato invernale della Fiorentina facevano pensare solo a qualche ritocco, con la questione Bove e la voglia dei singoli di giocare di più, il lavoro del suo Pradè-Goretti potrebbe essersi moltiplicato.

Tra queste c'è quella che potrebbe portare via da Firenze, seppur solo momentaneamente Micheal Kayode. Il ragazzo vuole trovare minuti e in viola è chiuso da Dodo. La sua cessione non è una priorità della Fiorentina, con la società gigliata che però vuole accontentare tutti.

Su di lui, oltre alle pretendenti in Premier (Brentford su tutte), si registra un interesse della Roma, che però dovrebbe accettare la formula del prestito secco. Rimane vivo anche l'interesse del Parma, dove la Fiorentina considera Coulibaly come una contropartita valida al classe 2004. Oppure un sostituto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

