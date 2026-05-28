Galloppa ai saluti con la Fiorentina, lo attendono i grandi. Un finale col botto?

La finale scudetto del campionato Primavera di stasera contro il Parma, segnerà anche l'ultima note del tecnico, Daniele Galloppa, sulla panchina della Fiorentina.

Chiusura di un ciclo

Per lui è la chiusura di un ciclo durato sei anni in cui è arrivata una Coppa Italia, una finale di Supercoppa e due finali scudetto consecutive, compresa quella di questa sera al Viola Park contro il Parma. Ma soprattutto c'è stata la valorizzazione di diversi giovani giocatori gigliati, da Comuzzo fino a Fortini, Balbo, Braschi e altri ancora.

Proposte in Serie B

Adesso Galloppa è pronto a fare il salto nel calcio dei ‘grandi’. Secondo quanto riportato da La Nazione, ha delle richieste in Serie B, un paio delle quali importanti perché Sampdoria e Catanzaro l'hanno contattato per puntare alla promozione in A nella prossima stagione. Nel frattempo però, ovviamente, sogna di chiudere questa sua avventura a Firenze col botto, conquistando uno scudetto che manca da tempo immemore.